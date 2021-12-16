Huawei на GBC форуме в Бобруйске. Цифровая трансформация отраслей в Беларуси

16 декабря состоялся региональный цифровой форум #GBCregions в Бобруйске. Компания Huawei представила доклад, в котором были предложены решения, позволяющие ускорить процесс цифровизации промышленности в РБ.

На диалоговой площадке встретились представители областного и районных исполнительных комитетов, государственных органов и организаций, IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений. Особое внимание на форуме спикеры уделили вопросам облачных технологий, защиты персональных данных, а также теме цифровизации промышленности.

Во время приветственного слова председатель исполнительного комитета Александр Студнев отметил, что цифровая трансформация для Республики Беларусь сегодня выступает в качестве приоритетного способа развития страны.

В свою очередь Берестнев Дмитрий – заместитель директора по маркетингу ООО "Бел Хуавэй Технолоджис", подчеркнул, что следующие пять лет станут золотым периодом для цифровой трансформации и цифровой экономики. Уже сегодня страны запустили национальные стратегии с передовым производством в качестве основы, такие как Китай - Производство 2025, Германия - Индустрия 4.0, и Великобритания - Производство 2050.

Прогнозы Академии информационно-коммуникационных технологий Китая и компании Роланд Бергер говорят о том, что темп роста ВВП цифровой экономики составит 65% от мирового ВВП в 2022 году.

«Потенциальная стоимость обрабатывающей промышленности к 2025 году, как ожидается, составит 6,4 трлн. долл. США, что составит 24% потенциальной площади всей отрасли. Хотя эффективность цифровизации ограничена. Тем не менее, прогнозируется, что выручка от услуг увеличится на 3,1%, а структура затрат будет оптимизирована на 4,2%» - поделился Берестнев Дмитрий.

Решения Huawei в области цифровизации промышленности основаны на эффективности работы предприятий, опыте управления пользователями и конкретных отраслевых сценариях в производственной отрасли.

Huawei считает, что эффективный процесс цифровизации лежит через работу с искусственным интеллектом, использование интеллектуальных приложений, стандартизацию промышленных протоколов, а также гибкий и адаптивный подход к изменениям в целом.

В качестве примеров реализации передовых цифровых решений компанией Huawei Дмитрий Берестнев привел интеллектуальный промышленный парк Tuanbowa в Тяньцзине в Китае. Благодаря покрытию 5G на территории завода, возможно стало автоматизировать и улучшить более 30 производственных процессов, тем самым сэкономив более 200 000 долларов США в год.

В докладе прозвучали решения Huawei, которые с успехом используются в китайской химической промышленности, а также в процессе производства строительной техники корпорацией SANY. В конце выступления Дмитрий Берестнев заверил, что компания Huawei готова работать и сотрудничать с партнерами для ускорения цифровизации Беларуси.