Флагманские смартфоны Xiaomi 12 представят 28 декабря

Китайская компания Xiaomi обнародовала тизер, сообщающий о том, что флагманские смартфоны семейства Xiaomi 12 дебютируют за три дня до Нового года — 28 декабря.

Ожидается, что в серию на начальном этапе войдут как минимум три модели — базовая версия Xiaomi 12, более мощная модификация Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. Первым двум смартфонам приписывают наличие новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Третий вариант может получить чип Snapdragon 870. Само собой, все устройства смогут функционировать в сетях 5G.

Смартфоны, по слухам, будут укомплектованы дисплеем с разрешением Full HD+ и тройной тыльной камерой. Фронтальная камера расположится в небольшом отверстии по центру в верхней области экрана.

В первом квартале наступающего года к перечисленным аппаратам может присоединиться вариант Xiaomi 12 Ultra. Все смартфоны будут поставляться с операционной системой Android 12, дополненной фирменной пользовательской надстройкой MIUI 13.

По имеющимся сведениям, модели Xiaomi 12 и Xiaomi 12X будут наделены аккумулятором с поддержкой быстрой подзарядки мощностью 66 Вт. Для версии Xiaomi 12 Pro предусмотрена поддержка 120-ваттной подзарядки.