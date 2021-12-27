Представлен смарт-телевизор Xiaomi Mi TV EA70 2022 с диагональю 70" за $520

Китайская компания Xiaomi анонсировала умный телевизор Mi TV EA70 2022: приём заказов на новинку откроется 27 декабря, а фактические продажи стартуют в последний день уходящего года.

Панель имеет размер 70 дюймов по диагонали. Применена матрица формата 4К с разрешением 3840 × 2160 пикселей при соотношении сторон 16:9. Устройство обладает частотой обновления 60 Гц, пиковой яркостью 300 нит и контрастностью 4000:1. Обеспечивается воспроизведение 1,07 млрд цветовых оттенков. Отмечается, что благодаря узким рамкам экран занимает 97,9 % площади фронтальной поверхности.

В основу телевизора положен неназванный процессор с четырьмя вычислительными ядрами Arm Cortex-A35. Объём оперативной памяти составляет 1,5 Гбайт, а интегрированный флеш-накопитель рассчитан на хранение 8 Гбайт информации.

В оснащение входит аудиосистема со стереофоническими динамиками. Интегрированный массив микрофонов поддерживает улавливание голосовых команд с разных расстояний и направлений.

В качестве программной платформы на новинке применяется операционная система Android с фирменной надстройкой MIUI for TV 3.0. Приобрести панель можно будет по ориентировочной цене 520 долларов США.