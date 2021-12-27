МТС предлагает присоединиться к акции «Новый год без забот» и воспользоваться бонусами при подключении домашнего интернета. В рамках предложения новые абоненты получат скидки на услуги линейки «ИКС» и дополнительные SIM-карты с безлимитом звонков и мобильного интернета. Новогодняя акция действует по 31 января 2022 года.

Так, для новых абонентов в течение первого года с момента подключения ежемесячная абонентская плата услуги «X5» составит 13 рублей, «X6» — 25 рублей, «X7» — 33 рубля. Начиная с 13-го месяца услуги «X5», «X6» и «X7» будут доступны за 27,50 рубля, 38,50 рубля и 52,50 рубля в месяц соответственно.

Участники акции также получат возможность подключать дополнительные SIM-карты с тарифом «Безлимитище» со скидкой на абонентскую плату. В течение первых 12 месяцев стоимость составит 3,5 рубля в месяц, далее — 7,5 рубля. Для абонентов услуг «Х5» предусмотрено подключение одной SIM-карты, на «X6» – до двух, а на «X7» — до четырех.

Скидка на «Безлимитище» предоставляется только при подключении новых номеров в период проведения акции.

Линейка услуг «ИКС» дает доступ к интернету на скорости до 200 Мбит/сек без ограничений по объему трафика. В услуги «X6» и «X7» дополнительно включены до 85 каналов сервиса «МТС ТВ» и возможность установки антивирусов для персональных компьютеров и смартфонов. «X6» выдает лицензионные ключи для 1 компьютера и 1 смартфона, «X7» — для 3 компьютеров и 3 смартфонов. Подробнее об услугах «ИКС» и условиях акции можно узнать здесь.