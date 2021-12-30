В AppStore выявлены fleeceware-приложения, угрожающие миллионам пользователей

В магазине приложений App Store были обнаружены вредоносные fleeceware-приложения, подвергающие миллионы пользователей опасности. По словам разработчика iOS-приложений Коста Элефтериу (Kosta Eleftheriou), программы замаскированы под редакторы изображений и платформы для просмотров трейлеров к фильмам. На самом же деле они представляют собой fleeceware-приложения, разработанные для скрытого хищения денежных средств.

В настоящее время приложения были удалены из AppStore, однако Apple не сообщила, будет ли она возвращать средства пользователям, которых обманом заставили оформить платную подписку, и будет ли она возвращать прибыль, полученную от их продажи.

Приложения были доступны на протяжении нескольких месяцев, несмотря на обзоры пользователей, которые раскрывали их истинную сущность, и рекламу. Известные личности в социальных сетях «с миллионами подписчиков» также продвигали данные приложения.

«В то время как Apple не контролирует свой App Store, эти приложения уже скачали более 2 млн раз и теперь они приносят своим создателям примерно $16 тыс. в день, или около $6 млн в год», — заявил Элефтериу.

Fleeceware — тип приложений, тайно списывающих чрезмерно высокую плату за пользование. Как правило, fleeceware-приложения обманным способом заставляют жертву установить бесплатную «пробную версию», а затем снимают большие суммы за «подписку». В некоторых случаях установка такого приложения может обойтись пользователю в $3 тыс. в год.