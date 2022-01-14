В Беларуси Google оштрафовали на крупную сумму за нарушение антимонопольного законодательства

Google LLC оштрафована на 1 438 941 белорусский рубль за нарушение антимонопольного законодательства Республики Беларусь. Об этом сообщается на официальном сайте МАРТ.

Ранее МАРТ сообщало об установлении факта нарушения антимонопольного законодательства компанией Google LLC на рынке магазинов приложений, предустановленных на мобильные устройства под управлением ОС Android.

Злоупотребление компанией Google LLC доминирующим положением выразилось в том, что компания предлагает магазин приложений Google Play производителям смартфонов и планшетов под управлением OC Android для предустановки на их устройства только при выполнении определенных условий.

В МАРТ определили, что практики компании Google LLC ограничивают возможности доступа иных разработчиков приложений на мобильные устройства, в первую очередь приложений поиска, и могут привести к сокращению числа разработчиков мобильных приложений, ограничению стимулов конкурентов к разработке приложений под управлением Android, препятствуют дальнейшему развитию конкуренции на товарном рынке.

С подробностями антимонопольного расследования можно ознакомиться здесь.