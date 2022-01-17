"Белтелеком" сможет оказывать услуги сотовой связи

Министерством связи и информатизации внесены изменения в лицензию в области связи, выданную РУП "Белтелеком". С 17 января 2022 года предприятие получило право оказывать услуги сотовой подвижной электросвязи.

Выход на рынок услуг сотовой связи будет содействовать дальнейшему успешному развитию РУП "Белтелеком", ускорит решение проблемы "цифрового неравенства" по доступу к современным услугам электросвязи городского и сельского населения, создаст новые возможности для оказания потенциальным абонентам востребованных "конвергентных услуг", когда в одном пакете услуг совмещаются традиционные услуги стационарной связи (телефон, доступ в сеть Интернет, телевидение) и сотовой подвижной электросвязи.

Оказание услуг мобильной связи четвертого поколения Белтелекомом будет развиваться в рамках заключенного договора с инфраструктурным оператором сети LTE.