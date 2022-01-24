Названы сроки выхода смартфона Google Pixel 6A

Один из авторитетных инсайдеров назвал сроки выпуска новой версии смартфона Google Pixel 6A. Обычно в мае проходит большое мероприятие Google I/O, и весьма вероятно, что аппарат представят именно на нем.

По слухам, Pixel 6A получит экран OLED 6.2", 8 Гб оперативной и 128 Гб основной памяти, 12 Мпикс камеру Sony IMX386. Аппарат будет базироваться на SoC Google Tensor. Скорее всего, смартфон утратит стандартный разъем для наушников – впервые в линейке А. Габариты устройства составят 152.2 х 71.8 х 8.7 мм. Ориентировочная цена $400-450.

Не исключено, что на Google I/O состоится презентация сразу нескольких новых устройств. В частности, ожидается, что будут представлены умные часы Pixel Watch в обновленном варианте.