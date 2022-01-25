Meta создает суперкомпьютер с искусственным интеллектом

Компания Meta (Facebook) объявила о разработке AI Research SuperCluster (RSC) – суперкомпьютера с искусственным интеллектом. Он будет специализироваться на обучении нейросетей и обещает стать самой мощной системой подобного рода к концу текущего года.

Вычислительные ресурсы RSC будут задействованы для улучшения работы всех сервисов Meta, начиная с алгоритмов, отвечающих за модерацию контента в Facebook и Instagram, и заканчивая функциями, работающими с дополненной реальностью. Кроме того, ИИ-суперкомпьютер пригодится и для нового детища Марка Цукерберга – метавселенной, цифрового мира для онлайн-встреч, удаленной работы и игр, в котором смогут одновременно находится огромное число пользователей.

Как заявила компания в своем блоге, "RSC поможет исследователям Meta в области ИИ строить новые, более совершенные ИИ-модели, которые смогут учиться на триллионах примеров, работать на сотнях языков, без усилий анализировать текст, аудио и видео в комплексе, и разрабатывать новые инструменты для дополненной реальности".

К концу года RSC будет оснащен 16.000 графических процессоров, что позволит ему обучать нейросети "с более чем триллионом параметров на наборах данных размером с эксабайт (миллион терабайт)". Для сравнения, похожий ИИ-суперкомпьютер Microsoft располагает только 10.000 графических чипов.