Xiaomi огласила список устройств, которые получат глобальную прошивку MIUI 13

Наряду с презентацией смартфонов линейки Redmi Note 11 компания Xiaomi представила глобальную версию прошивки MIUI 13 и опубликовала график ее распространения.
Похоже, в глобальной MIUI 13 нет заметных отличий от китайской версии. Были добавлены несколько не очень существенных новшеств, в связи с чем прошивку MIUI 13 можно считать улучшенным вариантом MIUI 12.5 Enhanced, которая в свою очередь является оптимизированной MIUI 12, вышедшей около двух лет назад.
Из новинок можно отметить функцию расширения ОЗУ, повышение энергоэффективности на 10%, оптимизацию ОЗУ и ПЗУ, а также новое окно для быстрого запуска популярных приложений. Прошивка базируется на Android версий 11 и 12 в зависимости от модели.
Первая волна обновлений начнется уже на этой неделе и продлится до конца марта. В новинках линейки Redmi Note 11 оболочка MIUI 13 будет установлена сразу "из коробки". Кроме них глобальную версию MIUI 13 получат следующие устройства:
- Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X Pro, Mi 11X, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Lite
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi 11 Lite 5G NE, 11 Lite NE, 11T Pro, 11T
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Note 10
- Redmi 10, 10 Prime
- Redmi Note 10 JE
Xiaomi уточнила, что это не весь список устройств, которые получат MIUI 13 Global. Сроки обновления других моделей будут заявлены позднее.
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