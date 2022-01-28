Xiaomi огласила список устройств, которые получат глобальную прошивку MIUI 13

Наряду с презентацией смартфонов линейки Redmi Note 11 компания Xiaomi представила глобальную версию прошивки MIUI 13 и опубликовала график ее распространения.

Похоже, в глобальной MIUI 13 нет заметных отличий от китайской версии. Были добавлены несколько не очень существенных новшеств, в связи с чем прошивку MIUI 13 можно считать улучшенным вариантом MIUI 12.5 Enhanced, которая в свою очередь является оптимизированной MIUI 12, вышедшей около двух лет назад.

Из новинок можно отметить функцию расширения ОЗУ, повышение энергоэффективности на 10%, оптимизацию ОЗУ и ПЗУ, а также новое окно для быстрого запуска популярных приложений. Прошивка базируется на Android версий 11 и 12 в зависимости от модели.

Первая волна обновлений начнется уже на этой неделе и продлится до конца марта. В новинках линейки Redmi Note 11 оболочка MIUI 13 будет установлена сразу "из коробки". Кроме них глобальную версию MIUI 13 получат следующие устройства:

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X Pro, Mi 11X, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi 11 Lite 5G NE, 11 Lite NE, 11T Pro, 11T

Redmi Note 8 (2021)

Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Note 10

Redmi 10, 10 Prime

Redmi Note 10 JE

Xiaomi уточнила, что это не весь список устройств, которые получат MIUI 13 Global. Сроки обновления других моделей будут заявлены позднее.