Xiaomi представила смартфоны линейки Redmi Note 11 для глобального рынка

Компания Xiaomi официально представила смартфоны Redmi Note 11 и Redmi Note 11S для глобального рынка. Это аппараты среднего уровня, работают под управлением ОС Android 11 с фирменной надстройкой MIUI 13.

Всего анонсированы четыре модели: Redmi Note 11, Note 11S, Note 11 Pro и Note 11 Pro 5G. Устройства получили дизайн с острыми гранямии и внешне напоминают iPhone 12 и iPhone 13.

Самый простой Redmi Note 11 работает на SoC Snapdragon 680, оснащен 6.43" AMOLED-экраном с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Основная камера имеет четыре датчика: 50, 8, 2 и 2 Мп, фронтальная камера – 13 Мп. Емкость аккумулятора 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка на 33 Вт. Стоимость Redmi Note 11 с формулой 4 / 64 – $180, 4 / 128 – $200, 6 / 128 – $230.

Redmi Note 11S базируется на Helio G96. Основная камера на 108, 8, 2 и 2 Мп. Остальные характеристики, как у Redmi Note 11. Стоимость: 6 / 64 – $250, 6 / 128 – $280, 8 / 128 – $300.

Redmi Note 11 Pro практически идентичен Redmi Note 11S, отличия только в 6.67" AMOLED-экране с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также в поддержке скоростной зарядки на 67 Вт. Стоимость: 6 / 64 – $300, 6 / 128 – $330, 8 / 128 – $350.

Redmi Note 11 Pro 5G отличается от Note 11 Pro чипсетом Snapdragon 695 с поддержкой 5G и фронтальной камерой на 16 Мп. Стоимость: 6 / 64 ГБ – $330, 6 / 128 – $350 долларов, 8 / 128 – $380.

В продажу смартфоны поступят уже в текущем месяце.