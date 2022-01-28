iPhone можно будет разблокировать по лицу в маске

Компания Apple выпустила первую бета-версию 15.4 iOS и iPadOS для разработчиков. Одно из заметных нововведений – возможность разблокировки смартфона по лицу, находясь при этом в маске.

Apple сообщает, что устройство сканирует зону вокруг глаз пользователя и находит уникальные особенности. Перед активацией надо будет еще раз пройти процесс настройки сканера, а для разблокировки в маске необходимо смотреть прямо на устройство. Функция также работает с очками (но не с солнцезащитными). Впрочем, компания предупреждает, что такое распознавание может быть менее точным, чем по "голому" лицу.

Нововведение пока что доступно только на iPhone 12 и выше. Что касается поддержки в других моделях iPhone, Apple заявила, что решение об этом будет принято по результатам тестирования.

Помимо обновления Face ID пользователям стали доступны следующие функции:

новый режим Universal Control, позволяющий использовать Mac и iPad как единый комплекс и управлять ими с помощью одной клавиатуры и мыши;

в менеджере паролей в iCloud появилась возможность добавлять примечания;

пользователи Apple TV смогут входить в закрытые сети Wi-Fi с дополнительной системой подтверждения с помощью iPhone;

заявлена поддержка адаптивных триггеров для контроллера Sony DualSense;

в приложение Wallet и Health можно добавлять прививочные сертификаты в формате, принятом на территории Евросоюза (EU Digital COVID Certificate);

в iPad OS появился параметр настройки яркости клавиатуры;

в бета-версию включили набор из более чем 30 новых эмодзи;

карточка AirPods теперь показывает уровень заряда каждого наушника, а не средний показатель для всей пары;

в штатном приложении для заметок можно настроить действия для жестов свайпа с левого угла и правого угла.

Вчера журналисты издания Bloomberg сообщили, что Apple выпустит в iOS 15.4 функцию, позволяющую принимать бесконтактные платежи с помощью iPhone. В первой бета-версии подобной функции не было обнаружено.