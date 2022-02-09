Apple представила новую функцию для iPhone

Компания Apple официально представила новую функцию для своих фирменных смартфонов, слухи о которой появились пару недель назад.

Функция получила название Tap to Pay и фактически позволяет превратить iPhone в бесконтактный платёжный терминал. Как обещает Apple, с помощью Tap to Pay предприниматели смогут использовать свои iPhone для безопасного и бесконтактного приёма платежей — просто к смартфону продавца надо поднести смартфон покупателя или банковскую карту с поддержкой NFC. Судя по всему, платить можно будет не только с помощью iPhone, но и посредством смартфонов на основе Android с поддержкой бесконтактных платежей.

Самое интересно, что Apple сотрудничает со сторонними разработчиками — Tap to Pay можно интегрировать в сторонние сервисы и приложения. Первой ласточкой станет сервис Stripe. Для работы новшества потребуется iPhone XS или более новая модель iPhone. Первое время сервис будет работать только в США, запуск состоится ближе к концу года.