Браузер Vivaldi объявил о выпуске мобильного обновления Vivaldi 5.1 для Android

Команда набирающего популярность браузера Vivaldi объявила о выпуске мобильного обновления Vivaldi 5.1 для Android. Как отмечают разработчики, новшества были реализованы по настойчивым просьбам пользователей. 

В Vivaldi 5.1 для Android появился инструмент, позволяющий не только выбирать из нескольких предустановленных тем оформления, но и создавать собственный цветовой стиль для подсветки открытых вкладок. Можно использовать варианты, подобранные дизайнерами браузера, а можно выбрать собственный вариант.  

Ещё одно новшество — настройка-ползунок, позволяющая ужимать ширину вкладок до минимума. Данная опция будет доступна только в том случае, если отключен параметр «Значок вместо вкладки». Кроме того, разработчики обещают быструю работу без раздражающих задержек при множестве открытых вкладок. 

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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