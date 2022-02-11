Браузер Vivaldi объявил о выпуске мобильного обновления Vivaldi 5.1 для Android

Команда набирающего популярность браузера Vivaldi объявила о выпуске мобильного обновления Vivaldi 5.1 для Android. Как отмечают разработчики, новшества были реализованы по настойчивым просьбам пользователей.

В Vivaldi 5.1 для Android появился инструмент, позволяющий не только выбирать из нескольких предустановленных тем оформления, но и создавать собственный цветовой стиль для подсветки открытых вкладок. Можно использовать варианты, подобранные дизайнерами браузера, а можно выбрать собственный вариант.

Ещё одно новшество — настройка-ползунок, позволяющая ужимать ширину вкладок до минимума. Данная опция будет доступна только в том случае, если отключен параметр «Значок вместо вкладки». Кроме того, разработчики обещают быструю работу без раздражающих задержек при множестве открытых вкладок.