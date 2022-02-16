В 2021 году троянцы-шифровальщики атаковали более 700 компаний в Беларуси

По данным «Лаборатории Касперского», в 2021 году в Беларуси с применением программ-шифровальщиков были атакованы 720 компаний.

За 2021 год эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили 49 новых семейств шифровальщиков и более 14 тысяч новых модификаций зловредов этого типа во всём мире. В прошедшем году продолжил своё развитие тренд на организацию атак с целью получения выкупа. Перед шифрованием операторы крадут данные у компаний и угрожают выложить их в публичный доступ, если им не заплатят. Эксперты также отмечают, что группы, применяющие программы-вымогатели, стали чаще использовать сборки Linux, чтобы увеличить поверхность атак.

«Сегодня массовые атаки с применением шифровальщиков постепенно уступают место тергетированным как потенциально более выгодным для злоумышленников. Целью таких атак может стать любая компания, независимо от отрасли и размера, ведь с большими объёмами информации работают уже не только корпорации. В ближайшие годы мы, скорее всего, будем наблюдать усложнение тактик и схем, применяемых злоумышленниками. Уже сейчас организация атак с использованием шифровальщиков осуществляется в рамках целых экосистем с развитым разделением труда», — рассказывает Дмитрий Кудревич, представитель «Лаборатории Касперского» в Республике Беларусь.