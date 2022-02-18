World of Tanks проведёт митап для UX-дизайнеров с возможностью трудоустройства

9 марта 2022 года состоится онлайн-митап «UX in Game Development». Организаторы мероприятия — UX-команда популярной онлайн-игры World of Tanks. Во время митапа можно будет узнать о специфике работы UX-команды, познакомиться со спектром задач и различными инструментами UX-специалистов в геймдев-компаниях, а также получить ответы на все интересующие вопросы из первых уст.

Митап станет отличным шансом для дизайнеров, которые хотели бы найти работу в игровой индустрии. У всех участников встречи будет возможность выслать свою заявку на прохождение интервью с UX-командой World of Tanks. Те, кто получат приглашение на собеседование, успешно пройдут все его этапы и будут приняты на работу, получат welcome-бонус от компании в размере 3000 USD по курсу принимающего офиса.

К участию приглашаются специалисты из России, Беларуси, Украины и Литвы с опытом работы от 3 лет в сфере UX/UI Design.

В программе митапа будет три доклада от UX-дизайнеров World of Tanks:

Дмитрий Меженько расскажет об особенностях дизайна игровых интерфейсов;

Алексей Астапов покажет процесс разработки UX-дизайна новогодних коробок с внутриигровым имуществом;

Константин Евстратенко расскажет о том, с кем взаимодействует UX-дизайнер на разных этапах разработки и какие качества ему в этом помогают.

Для того чтобы стать участником мероприятия, необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.