В Беларуси разработали электрический грузовик

Компания «Белкоммунмаш» представила электрический грузовик Vitovt Truck Electro Prime в дизайнерском решении Vitovt. Помимо современного внешнего вида, машина обладает передовыми техническими характеристиками. Серийное производство модели может быть налажено в кратчайшие сроки, пишет БЕЛТА.

Габариты машины составляют 10 500 × 2 600 × 4 000 мм при объёме кузова 44 м³ и грузоподъёмности 7 800 кг. Тяговый асинхронный электродвигатель имеет мощность 180 кВт, что позволяет электромобилю разгоняться до 90 км/ч. Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO₄) собственного производства имеет ёмкость 273 кВт·ч и обеспечивает грузовику запас хода в 200 км.

При эксплуатации в городских условиях Vitovt Truck Electro Prime демонстрирует расход энергии на уровне 1,1 кВт·ч на километр. Машина поддерживает быструю зарядку, которая обеспечивается двумя розетками стандарта CCS Combo 2 — при использовании обеих одновременно аккумулятор заряжается примерно 90 минут.

Информационно-развлекательная система в салоне управляется при помощи сенсорного ЖК-дисплея. Сиденье водителя в трёхместной кабине оборудовано пневмоподвеской, подголовником, поясничной поддержкой, а также подогревом, кроме того, его положение настраивается 8 регулировками. Предусмотрено и откидное спальное место, есть функция климат-контроля. Комфорт водителя обеспечивается и вспомогательными решениями: имеются цифровые зеркала и дополнительные светодиодные огни, в том числе подсветка поворота.

Техническая часть Vitovt Truck Electro Prime выполнена в соответствии с современными стандартами: система помощи водителю первого уровня предлагает адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение. Производитель также оборудовал машину электронной управляемой пневматической подвеской ЕLC, которая позволяет регулировать погрузочную площадку, тормозной системой с электронным управлением (включая антиблокировку ABS, а также контроль тягового усилия ATC и DTC) и системой помощи при движении под уклон.

Глава белорусского Минпрома Пётр Пархомчик заявил, что сертификация образов модели будет проведена уже до конца первой половины года, чтобы во второй половине начать принимать заказы на 2023 год. Цена электрогрузовика Vitovt Truck Electro Prime пока не уточняется.

Источник фото: BKM Holding