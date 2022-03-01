«Белтелеком» расширил спектр услуг хостинга

Белтелеком внедрил дополнительные услуги хостинга «Резервное копирование», стриминга «Транскодирование видеопотока», а также пакет «VPS-100 Безлимит» услуги «Предоставление виртуального сервера (VPS)». Воспользоваться новыми услугами Центров обработки данных (ЦОД) могут как физические, так и юридические лица.

Услуга по резервному копированию данных с использованием программного обеспечения Veeam BackUp & Replication предполагает:

предоставление дискового пространства для хранения резервных копий файлов, виртуальных машин и/или данных физических серверов пользователя в необходимом объеме;

резервное копирование файлов, виртуальных машин, и/или данных физических серверов пользователя, размещенных в ЦОД РУП «Белтелеком»;

проверку целостности резервных копий;

восстановление на уровне целой виртуальной машины/образа физического сервера /отдельных файлов;

предоставление реквизитов доступа к web-порталу управления процессами резервного копирования с обеспечением возможности самостоятельной настройки расписания и сроков хранения резервных копий, а также монтирования образов резервных копий.

«Транскодирование видеопотока» – услуга по организации трансляции медиапотока одновременно в 3-х разных цифровых форматах (например, 480p, 720p, 1080p) для дальнейшего просмотра пользователями на ПК, смартфонах, устройствах Smart TV и др. Предоставляется дополнительно к услуге «Стриминг».

Пакет «VPS-100 Безлимит» услуги «Предоставление виртуального сервера (VPS)» включает: