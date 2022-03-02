Apple объявила о прекращении продажи своих устройств в России

Компания Apple полностью прекратила продажи всех своих устройств через свой официальный сайт. При попытке приобрести любой из ее современных гаджетов сайт переходит на страницу с надписью «Магазин Apple Store в данный момент закрыт».

Поначалу пользователи еще могли выбрать нужное устройство, однако добавить его в корзину и оплатить было нельзя. Сайт писал, что доставка недоступна. При этом на главной странице сайта по-прежнему присутствовали ссылки на страницы покупки.

Apple заявила, что решение о прекращении продаж напрямую связано с происходящим на Украине.

 

 

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Источник: 

cnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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