Apple объявила о прекращении продажи своих устройств в России

Компания Apple полностью прекратила продажи всех своих устройств через свой официальный сайт. При попытке приобрести любой из ее современных гаджетов сайт переходит на страницу с надписью «Магазин Apple Store в данный момент закрыт».

Поначалу пользователи еще могли выбрать нужное устройство, однако добавить его в корзину и оплатить было нельзя. Сайт писал, что доставка недоступна. При этом на главной странице сайта по-прежнему присутствовали ссылки на страницы покупки.

Apple заявила, что решение о прекращении продаж напрямую связано с происходящим на Украине.