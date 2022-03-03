Apple проведет презентацию 8 марта

Состоялся анонс этого мероприятия, которое пройдёт в онлайн-формате и будет транслироваться на веб-сайте компании, а также на платформе YouTube. Наблюдать за презентацией в режиме онлайн можно будет 8 марта в 21:00 по минскому времени. Слоган презентации: «Максимальная производительность» (Peek performance).

Что касается грядущих новинок, то предполагается, что Apple анонсирует новый iPhone SE с поддержкой работы в сетях связи пятого поколения (5G), а также планшет iPad Air и несколько компьютеров, одним из которых может стать ноутбук MacBook Pro с новым фирменным чипом M2. Как и следовало ожидать, Apple не стала раскрывать преждевременно информацию о том, что именно ждёт пользователей на презентации.

Наиболее ожидаемым является анонс iPhone SE третьего поколения, который должен обзавестись поддержкой сетей 5G. По слухам, аппарат унаследует внешний облик модели 2020 года (а точнее ещё более старый дизайн iPhone 8), но будет отличаться более производительной аппаратной составляющей, построенной вокруг фирменного процессора A15 Bionic (используется в iPhone 13).

Ещё одной новинкой может стать планшетный компьютер iPad Air, который также получит поддержку 5G. В плане производительности планшет будет во многом напоминать актуальный iPad mini, поскольку он также получит процессор A15 Bionic, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную фронтальную камеру и вспышку из четырёх светодиодов. Что касается дизайна, то он, вероятнее всего, будет унаследован у нынешней актуальной модели iPad Air, выпущенной осенью 2020 года.

Ранее сообщалось, что одной из новинок на предстоящем мероприятии может стать новый компьютер Mac, но об этом мало что известно. Не исключено также появление нового ноутбука MacBook Pro, построенного на базе фирменного Arm-процессора M2. Что же на самом деле Apple готовит для пользователей, можно будет узнать во время онлайн-трансляции уже через несколько дней.