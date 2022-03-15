Вышла iOS 15.4

Компания Apple выпустила iOS 15.4. Новая версия iOS принесла возможность использовать Face ID, не снимая медицинскую маску, а также ряд менее важных обновлений вроде новых эмодзи. Также состоялся релиз iPadOS 15.4 и macOS 12.3, в которые добавлена функция Universal Control, позволяющая удобнее взаимодействовать одновременно с Mac и iPad.

Ранее возможность разблокировать iPhone с помощью Face ID не снимая маску тоже была, но работала она с помощью Apple Watch. Теперь же часы не нужны. Достаточно лишь в настройках выбрать «Face ID в маске». Система в таком случае распознаёт уникальные особенности вокруг глаз, чтобы распознать лицо.

Также новая iOS 15.4 принесла 37 новых эмодзи, поддержку адаптивных триггеров в контроллере DualSense, а также возможность настройки кнопок во всех подключённых геймпадах, виджет для приложения Wallet (в США), примечания к сохранённым паролям в «Связке ключей» и другие. Ещё новая мобильная ОС поддерживает новые функции против слежки с помощью AirTag и новый голос Siri.

Что касается функции Universal Control в новых iPadOS и macOS, то она позволяет использовать клавиатуру и мышь компьютера Mac для управления планшетом iPad, а также позволяет перемещать файлы с планшета на компьютер простым перетаскиванием по беспроводной связи.

iOS 15.4 доступна для всех устройств, которые поддерживают iOS 15, то есть всех моделей iPhone начиная с iPhone 6S. Обновление «весит» 1,5 Гбайт. Интересно, что Apple разрешила в новой версии обновлять iOS по сотовой сети. Загрузить iOS 15.4 можно уже сейчас в меню «Настройки» >> «Основные» >> «Обновление ПО».

iPadOS 15.4 доступна для всех iPad Pro, iPad Air начиная со второго поколения, iPad mini начиная с четвёртого поколения, и всех iPad, начиная с четвёртого поколения. Наконец, macOS Monterey 12.3 доступна для MacBook младше 2016 года, MacBook Air и MacBook Pro младше 2015 года, вышедших после 2013 года Mac Pro, и после 2014 года Mac Mini, а также iMac после 2015 и iMac Pro после 2017 года.