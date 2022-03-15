Флагманскую линейку Xiaomi 12 представили для всего мира

В Китае новинки были анонсированы еще в конце прошлого года, и вот теперь Xiaomi представила глобальные версии мощных гаджетов.

Xiaomi 12 — базовый смартфон новой линейки, оснащен 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (2400 x 1080 пикселей) и яркостью до 1100 нит. У Pro-модели экран побольше: 6,73 дюйма, разрешение 2K (3200 x 1440 пикселей). Частота обновления экрана у обоих гаджетов адаптивная (максимум — 120 Гц).

Главным достоинством линейки стал мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 1. Это новинка Qualcomm, в которой заметно улучшены ключевые характеристики, включая производительность, возможности фото и видеосъемки, системы искусственного интеллекта, безопасности и связи 5G.

Все самое лучшее по части камер получил Xiaomi 12 Pro: смартфон оснащен тремя 50-мегапиксельными датчиками изображения (помимо главного, есть «сверхширик» и телеобъектив). Также есть технология «следящего автофокуса» — она позволяет не выпускать объект из кадра, куда бы тот ни двигался.

У Xiaomi 12 в основной камере установлен набор датчиков: 50 Мп + «сверхширик» 13 Мп + объектив для макросъемки 5 Мп. Фронталка, как и в «прошке», стоит 32-мегапиксельная.

Емкость батареи у базовой модели — 4500 мАч, есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. В Xiaomi 12 Pro емкость увеличили немного — до 4600 мАч, а вот возможности быстрой зарядки возросли уже до феноменальных 120 Вт.

Цены:

Xiaomi 12 — от 749 долларов;

Xiaomi 12 Pro — от 999 долларов.

Также в линейке есть модель Xiaomi 12X, которая отличается от Xiaomi 12 процессором — стоит менее мощный Snapdragon 870. Это восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 19 января 2021 года. Он изготовляется по 7-нанометровому техпроцессу. Цена на эту модель стартует от 649 долларов.