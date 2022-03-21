Вышла первая публичная версия Asahi Linux

Состоялся выход альфа-версии дистрибутива Asahi Linux — это первая сторонняя ОС, в которой реализована поддержка процессоров семейства Apple M1. Как это обычно бывает с предварительными версиями ПО, здесь могут встречаться ошибки, сбои или отсутствующие важные функции. Но теперь команда разработчиков платформы пообещала ускорить работу.

Создатели проекта подчеркнули, что для установки Asahi Linux не требуется проводить джейлбрейк компьютера, дистрибутив также не повлияет на функции безопасности macOS: продолжит работать шифрование FileVault, смогут запускаться приложения под iOS, можно будет смотреть Netflix в 4K. Подчёркивается, что альфа-версия адресована в первую очередь «разработчикам и опытным пользователям», а на сайте проекта приведены довольно обширные списки поддерживаемых и неподдерживаемых функций и компонентов.

Для установки дистрибутива потребуется компьютер на процессоре M1, M1 Pro или M1 Max (новый Mac Studio пока не поддерживается) под управлением MacOS 12.3 или более поздней версии, а также не менее 53 Гбайт свободного места на диске. С запуском установщика нужно будет изменить размер раздела macOS, после чего начнётся инсталляция самого дистрибутива. Согласно описанию, дистрибутив представляет собой «изменённую версию Arch Linux Arm с полноценным рабочим столом Plasma и всеми основными пакетами, [необходимыми,] чтобы начать работу с десктопным окружением». По умолчанию после установки становится доступна двойная загрузка, так что в любой момент можно будет вернуться к работе в macOS.

К сожалению, пока значительная доля программных и аппаратных компонентов не работает. «Чёрный список», в частности, включает:

DisplayPort;

Thunderbolt;

HDMI на MacBook;

GPU-ускорение;

ускорение видеокодеков;

ИИ-движок;

режим энергосбережения CPU deep idle;

режим сна;

камеру;

тачбар.

Эти недостатки частично компенсируются тем, что всё-таки удалось реализовать поддержку Wi-Fi, USB, NVMe, управления питанием, клавиатуры, портов Ethernet (на десктопах), информации об аккумуляторе и некоторые другие функции. Но придётся смириться с невозможностью запускать Chromium, проблемами в Emacs, а также некорректной работой программ, использующих jemalloc и libunwind.