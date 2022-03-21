Telegram стал самым популярным мессенджером в России

Telegram впервые стал самым популярным мессенджером в России. Об этом сообщили в пресс-службе «Мегафона», сославшись на данные по собственным абонентам (около 72 млн человек).

В сообщении отмечается, что быстрый рост популярности Telegram в стране начался 24 февраля. В компании подсчитали, что за первые две недели марта доля Telegram в общем объёме трафика мессенджеров выросла с 48 % до 63 %.

Быстрый рост популярности Telegram на территории России в компании связывают с ограничениями, которые были введены в отношении некоторых других популярных платформ. В этом месяце Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook и Instagram, а также потребовал признать владельца этих платформ в лице компании Meta экстремистской организацией.