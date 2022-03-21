Meta просит отложить рассмотрение дела о запрете деятельности в России. UPD

Meta попросила Тверской суд Москвы отложить рассмотрение заявления Генеральной прокуратуры РФ, потребовавшей признать медиагиганта экстремистской организацией и запретить её деятельность в стране. Компания просит время на подготовку «юридической позиции».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на юриста компании, «Meta не было предоставлено достаточного времени для подготовки позиции и сбора доказательств. Согласно закону, на ознакомление с материалами дела и подготовку позиции компания должна была получить 15 дней, и за те несколько дней, которые прошли с момента поступления дела в суд, Meta не могла ознакомиться с более чем 500 страницами данного дела».

Представители компании просят назначить лингвистическую экспертизу высказываний, которые названы основанием обращения надзорных органов в суд. Параллельно компания попросила суд прекратить производство по делу в её отношении, поскольку она не имеет представительств в России и является иностранным юридическим лицом.

Ранее Генпрокуратура потребовала суд признать Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории России на том основании, что медиасеть разрешила жителям ряда стран размещать призывы к насилию в отношении российских граждан. Сейчас доступ к сайтам Facebook и Instagram в России заблокирован.

UPD. Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм.