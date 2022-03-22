А1 представила новые тарифы для мобильной связи и домашнего интернета

Компания А1 представила новые тарифы для мобильной связи: тарифный план «Без Лимита 2.0» и линейки «Драйв» и «ГИГА». В линейку «Драйв» вошли два тарифных плана – «Драйв 5» и «Драйв 20» – с разным объемом включенного в абонентскую плату интернет-трафика и запасом минут во все сети. Остальные условия – скорость интернет-соединения, стоимость исходящих вызовов и SMS – едины.

Для абонентов тарифного плана «Драйв 5» предусмотрено 200 минут исходящих вызовов во все сети и 5 ГБ мобильного интернет-трафика ежемесячно. Тарифный план «Драйв 20» предлагает уже 400 минут во все сети и 20 ГБ на интернет-серфинг. Абонентская плата для новых абонентов первые 12 месяцев составит всего лишь 11,99 рубля в месяц на «Драйв 5» либо 18,99 рубля в месяц на «Драйв 20». Кроме того, пользователи новой линейки смогут подключать дополнительные пакеты минут и интернета. Так, например, пакет «Безлимит минут внутри сети» будет доступен по специальной цене – 3,99 рубля в месяц.

Для тех, кому нужен безлимитный мобильный интернет и еще больше звонков во все сети, компания «А1» запустила тарифный план «Без Лимита 2.0». Подключившись на него, абонент получит 600 минут исходящих вызовов во все сети и неограниченный доступ в интернет. И все это за 20,99 рубля в месяц на целый год для новых абонентов.

Новые тарифные планы для использования мобильного интернета представлены линейкой «ГИГА». В нее включены два тарифных плана: «ГИГА 30» и «ГИГА 100». Оба предложения дают возможность пользоваться услугой передачи данных в мобильной сети А1 на максимальной скорости с ежемесячным лимитом 30 и 100 ГБ соответственно, а после того, как этот лимит будет исчерпан, – безлимитным интернетом на скорости до 1 Мбит/с. Абонентская плата для тарифного плана «ГИГА 30» составит 19,99 рубля в месяц, а для тарифного плана «ГИГА 100» – 29,99 рубля в месяц.

Одновременно с запуском новых тарифных планов компания А1 переводит в разряд архивных ряд тарифов: «Старт», «Без Лимита», «Без переплат. Интернет», «Без переплат. Про» и «Без переплат. Турист», тарифы актуальной линейки «Комфорт» и lemon, а также услугу «Копилка». На тарифах, переведенных в архив, будут по-прежнему доступны основные услуги, однако они будут недоступны для перехода и новых подключений. Абонентам, которые ранее подключили услугу «Копилка», будет предоставлена возможность накапливать бонусы до мая 2022 года.

Домашний интернет

Абонентам домашнего интернета от А1 стала доступна новая линейка тарифных планов «МЕГА». В линейку вошли три тарифных плана: «МЕГА Макс», «МЕГА Хит» и «МЕГА Бит». Все они предоставляют доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с. При этом подобрать подходящий тарифный план абонент сможет в зависимости от интересующего набора услуг:

«МЕГА Макс» – флагманский тарифный план без каких-либо ограничений. Вместе с домашним интернетом и цифровым ТВ в рамках видеосервиса VOKA (более 130 телеканалов) в распоряжение пользователя предоставляется SIM-карта с безлимитным доступом в мобильный интернет на максимально возможной скорости и неограниченным количеством минут во все сети за 39,9 рубля в месяц.

«МЕГА Хит» – доступ в интернет и возможность просмотра цифрового ТВ в рамках видеосервиса VOKA (более 130 телеканалов) с абонентской платой 29,9 рубля в месяц.

«МЕГА Бит» – доступ в интернет за 20,9 рубля в месяц.

Для новых абонентов А1 на протяжении шести месяцев с момента подключения будет действовать сниженный размер абонентской платы: на тарифном плане «МЕГА Макс» она составит 29,9 рубля, на «МЕГА Хит» – 22,9 рубля, а на тарифном плане «МЕГА Бит» – 15,9 рубля.

Одновременно с запуском линейки «МЕГА» предложения в рамках линейки «Комби» переносятся в архив. При этом их абоненты смогут продолжить пользоваться услугами на прежних условиях.