Россия и Беларусь отменят плату за входящие в роуминге с 1 апреля

Власти России и Беларуси собираются отменить плату за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля 2022 года, сообщается на сайте правительства по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.

«Стороны поручили Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерству связи и информатизации Республики Беларусь совместно с операторами связи двух стран обеспечить отмену платы за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

Этот вопрос обсуждался несколько лет. Министерства связи двух стран заключили соответствующую договоренность еще в 2018 году, а в 2019-м подписали «дорожную карту», в соответствии с которой роуминг на территории Союзного государства должны были отменить.
 

 

 

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Источник: 

rbc.ru/

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Опубликовал: KVbot,

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