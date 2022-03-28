МТС запустил акцию «Бонусы для новых абонентов». До конца мая при подключении на тарифы линейки «Супер» и «Безлимитище+» новички получат скидку на абонентскую плату в течение первых 90 дней и возможность до 3 месяцев бесплатно пользоваться Подпиской «МТС Премиум».

Акция «Бонусы для новых абонентов» действует при подключении на тарифные планы «Супер», «Супер 10», «Супер 25», «Супер max 50», «Супер Голос» и «Безлимитище+». Скидка на абонентскую плату предоставляется всем новым абонентам, а срок бесплатного доступа к Подписке «МТС Премиум» зависит от тарифа.

Так, на «Безлимитище+» в течение первых 90 дней ежемесячная абонентская плата снижена до 18,90 рубля. Далее тариф будет доступен за 26,75 рубля в месяц. С учетом скидки ежемесячный платеж на тарифе «Супер» в течение первых 3-х месяцев составит 8,90 рубля, на «Супер 10» — 15,90 рубля, на «Супер Голос» — 18,90 рубля, на «Супер 25» — 22,90 рубля, а на «Супер max 50» — 27,90 рубля.