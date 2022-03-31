Конференция для разработчиков Microsoft Build 2022 пройдёт с 24 по 26 мая

Компания Microsoft сообщила, что ежегодная конференция разработчиков Build 2022 пройдёт с 24 по 26 мая. Соответствующая информация появилась на официальном сайте мероприятия.

Ряд западных СМИ сообщают, что конференция, по всей видимости, будет приходить в онлайн-формате, однако на сайте мероприятия этого не указано. К слову, конференция Google I/O 2022, которая будет проходить с 11 по 12 мая, тоже будет в основном проводиться в виртуальном формате. Физически на ней смогут присутствовать только сотрудники Google, а также некоторые партнёры компании.

Расписание сессий Build 2022 пока не опубликовано.