В Минцифры РФ рассказали, как российские сотовые операторы отменят роуминг с Беларусью

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассказали, как российские сотовые операторы отменят плату за входящие звонки в роуминге с Беларусью, сообщает БЕЛТА.

"С 1 апреля 2022 года Россия и Беларусь отменяют плату за входящие звонки. Решение было принято 23 марта на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Это важный результат дорожной карты по реализации резолюции Высшего государственного совета, подписанной 20 декабря 2019 года", - напомнили в ведомстве.

"Отмена платы за входящие звонки - один из результатов переговоров профильных министерств и операторов связи Союзного государства. Сейчас в Беларуси находится более 90 тыс. российских абонентов, которым станут доступны бесплатные входящие звонки. Минцифры благодарит операторов за то, что в любое время главным приоритетом для них остается комфорт абонентов и доступность связи. Сейчас мы продолжаем совместную работу с Беларусью, чтобы в ближайшем будущем отменить все роуминговые наценки. Тогда стоимость входящих и исходящих звонков при перемещении между странами для граждан будет равна стоимости общения внутри своей страны", - уточнил замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.