Apple проведет конференцию WWDC 2022 с 6 по 10 июня

Apple объявила сроки проведения Всемирной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference 2022. Мероприятие пройдёт в цифровом формате с 6 по 10 июня без личного присутствия участников, как и предыдущие конференции WWDC 2021 и WWDC 2020.

Виртуальное мероприятие будет доступно разработчикам со всего мира. В рамках WWDC 2022 компания будет проводить для них лекции и семинары, где специалисты Apple расскажут о новых функциях и обновлениях программного обеспечения, которые будут представлены на мероприятии. Также ожидается проведение традиционного конкурса Swift Student Challenge.

Apple пообещала, что в этом году на мероприятии будут предложены дополнительные информационные блоки, будет больше обучающих сессий, больше цифровых залов для общения с участниками и больше локализованного контента, чтобы сделать WWDC22 «по-настоящему глобальным событием».

Хотя мероприятие пройдёт в цифровом формате, Apple также планирует организовать 6 июня в Apple Park специальный день для разработчиков и студентов, чтобы они могли вместе прослушать вступительный доклад и посмотреть видео State of the Union. В настоящее время Apple принимает заявки для участия в этом мероприятии, число участников которого будет ограничено.

Информация о сессиях разработчиков будет доступна на веб-сайте Apple Developer и в специальном приложении Apple Developer. Начиная с сегодняшнего дня по 25 апреля, студенты могут представить свой проект в Swift Playground для участия в конкурсе Swift Student Challenge, победители которого получат эксклюзивный приз ‌WWDC 2022‌

Ожидается, что в первый день мероприятия Apple проведёт онлайн-презентацию, в ходе которой будет представлено новое программное обеспечение, включая iOS 16, iPad OS 16, macOS 13, tvOS 16 и watchOS 9. Вполне возможно, что на WWDC 2022 компания также представит новые устройства, например, обновлённый ноутбук Mac Pro, новую версию MacBook Air и многое другое.