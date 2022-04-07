МТС запускает акцию для корпоративных клиентов «Большие возможности»

МТС предлагает новым корпоративным клиентам воспользоваться акцией «Большие возможности». Специальное предложение тарифа «Умный бизнес 2» включает неограниченное количество минут для звонков во все сети, безлимитный интернет на высокой скорости, а также 50 SMS всего за 17,45 рубля в месяц.

Помимо тарифного плана «Умный бизнес 2» в предложение входят услуги «Умный безлимит во все сети» и «Безлимит интернета на Умном бизнесе 2 (до 2 Мбит/сек)». Первая услуга предоставляет неограниченное число минут исходящих вызовов, а вторая — безлимитный мобильный интернет на скорости до 2 Мбит/сек.

Согласно условиям акции «Большие возможности», первые 90 дней после подключения на все три услуги действует специальная цена — 17,45 рубля в месяц. Далее ежемесячная стоимость пакета услуг будет списываться в полном объеме.

Акция «Большие возможности» доступна для бизнес-клиентов и индивидуальных предпринимателей, которые подключат новый номер. Предложение действует по 1 июля 2022 года. Подробнее — здесь.

 

 

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На правах рекламы, СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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