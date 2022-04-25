С 1 мая повышаются тарифы на услуги "Белтелеком"

С 1 мая 2022 года повышаются тарифы на некоторые услуги РУП «Белтелеком». Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Повышение затронет отдельные пакеты услуг электросвязи («ЯСНА лайт», «СЕМЕЙНЫЙ 4 комфорт», «СЕМЕЙНЫЙ 4 Дом + Дача», «ЯСНА 35 Дом + Дача», «ЯСНА Игровой», «ЯСНА Игровой SMART», «СЕМЕЙНЫЙ 3», «ЯСНА 50»). А также услуги телевидения по тарифным планам «Премьера», «Канапа ТВ», «Стандарт ТВ».

С обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.