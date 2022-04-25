«Виртуальная АТС» от А1 получила новые функции

А1 существенно расширил возможности услуги «Виртуальная АТС». Теперь клиентам стали доступны такие функции, как «умная» маршрутизация, самостоятельная интеграция со сторонними CRM-системами, а также гибкая индивидуальная настройка рабочего времени сотрудников для распределения входящих вызовов.

Благодаря расширению функционала услуги «Виртуальная АТС» у пользователей появилась возможность ранжировать входящие вызовы от своих клиентов по их приоритетности, присваивая VIP-статус наиболее важным (такие звонки будут автоматически помещаться в начало очереди). Также добавилась возможность назначать для определенных контактов персонального менеджера: входящие звонки на многоканальный номер от этих абонентов будут направляться напрямую к нему. Кроме того, входящие звонки на многоканальный номер, распределяющиеся через колл-центры, теперь будут обрабатываться с учетом индивидуального рабочего графика сотрудников.

Важным нововведением стало использование открытого API для CRM, что сделало возможным самостоятельную синхронизацию «Виртуальной АТС» с любым корпоративным ПО для управления и автоматизации взаимодействия с клиентами.

Кроме того, обновленный функционал услуги позволяет устанавливать настройки записи разговоров в нерабочее время: эту опцию можно как оставить включенной по умолчанию, так и отключить.

«Виртуальная АТС» – решение для малого и среднего бизнеса, с помощью которого можно организовать офисную телефонную связь в облачной среде без покупки специального оборудования, в том числе и в условиях удаленного или выездного формата работы. Важным преимуществом решения является возможность его интеграции с популярными CRM-системами «Битрикс24» и «amoCRM».