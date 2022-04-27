Китайская компания Xiaomi анонсировала телевизоры серии Smart TV 5A: в семейство вошли модели размером 32, 40 и 43 дюйма по диагонали. Продажи новинок начнутся 30 апреля.

Младшая версия обладает разрешением HD — 1366 × 768 точек. Устройство несёт на борту 1 Гбайт оперативной памяти и аудиосистему мощностью 20 Вт. Две другие модели получили дисплей формата Full HD (1920 × 1080 пикселей), 1,5 Гбайт ОЗУ и аудиосистему мощностью 24 Вт. Реализована поддержка DTS:X | DTS Virtual: X.

Угол обзора у всех телевизоров достигает 178 градусов. Поддерживается технология снижения задержки ALLM — Auto Low Latency Mode. Также производитель подчёркивает привлекательный внешний вид новинок за счёт тонкого профиля и узких рамок вокруг дисплея.

Новинки несут на борту процессор с четырьмя вычислительными ядрами Cortex A55 и графическим ускорителем Mali G31 MP2. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO и Bluetooth 5.0, два разъёма HDMI, два порта USB 2.0, сетевой контроллер Ethernet и оптический интерфейс.

На телевизоры установлена операционная система Android TV 11 с фирменной надстройкой PatchWall. Цена варьируется от 200 до 340 долларов США.