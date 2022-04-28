В Парке высоких технологий состоялась встреча руководства ПВТ с представителями Немецко-белорусского экономического клуба. Среди участников мероприятия – компании-резиденты Парка North IT Group, Silk Data, Seavus, «А1 ИКТ Сервисы».

Обсуждая перспективы белорусско-немецкого взаимодействия в сфере IT, заместитель директора администрации ПВТ отметил: «Экспорт Парка высоких технологий в Германию по итогам 2021 года составил всего лишь 3,4 % от общего объема экспорта резидентов ПВТ. Поэтому необходимо использовать все возможности для расширения сотрудничества».

Глава представительства Немецко-белорусского экономического клуба в Беларуси Штефан Хоффманн подчеркнул: «В сложившейся ситуации европейскому бизнесу важно строить свою работу в Беларуси не на слухах и домыслах, а получать достоверную информации из первоисточника. Клуб благодарен за возможность обмена мнениями о состоянии и развитии белоруской IT-отрасли в 2022 году, особенно в контексте сотрудничества с немецкими компаниями».