11 мая стартует конференция Google I/O 2022

Сегодня стартует ежегодная конференция Google I/O. Как и в прошлые годы, желающие смогут смотреть видеотрансляцию мероприятия.

В ходе выступления глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) и его коллеги расскажут о ключевых новинках текущего года, включая, вероятно, как аппаратные решения вроде Pixel 6a, так и программные новинки, от Wear OS до Android.

Само мероприятие будет проходить два дня в Калифорнии. Трансляция главного выступления на Google I/O 2022 начнётся в 20:00 по московскому времени. Хотя основной доклад будет доступен онлайн всем желающим, те, кто намерен ознакомиться с докладом для разработчиков и просмотреть видео с отдельных сессий, должны зарегистрироваться на сайте мероприятия.