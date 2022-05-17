Состоялся релиз iOS 15.5 и iPadOS 15.5

Компания Apple выпустила обновления для своих мобильных платформ — iOS 15.5 и iPadOS 15.5.

Это уже пятое крупное обновление для операционных систем iOS 15 и iPadOS 15, первоначально выпущенных в сентябре 2021 года. iOS и iPadOS 15.5 выходят чуть более чем через два месяца после запуска iOS 15.4 и iPadOS 15.4.

Несмотря на то, что уже в июне ожидается анонс iOS 16 iPadOS 16, текущий апдейт принёс ряд новых функций, а не только исправления ошибок, повышение стабильности работы и безопасности. iГрядущие обновления могут стать для операционной системы ‌iOS 15 одними из последних‌.

Теперь в Apple Podcasts можно ограничивать количество сохраняемых на iPhone или iPad выпусков и автоматически удалять старые выпуски подкастов. В приложении Wallet (Кошелёк) появилась возможность отправлять и запрашивать деньги со своей карты Apple Cash (в России недоступно).

Отметим, что с релизом iPadOS 15.5 и macOS Monterey‌ 12.4 пользователям устройств Apple стала доступна функция Universal Control (Универсальное управление), Она тестировалась в бета-режиме с марта, а теперь состоялся официальный запуск. Universal Control позволяет использовать одну клавиатуры и мыши для работы на компьютере Mac и планшете iPad.

Кроме того, была исправлена ошибка, из-за которой могли не срабатывать автоматизации для дома, запускаемые, когда кто-то приходит или уходит. Что касается безопасности, то Apple исправила почти три десятка уязвимостей.

Обновления iOS 15.5 и iPadOS 15.5 можно загрузить бесплатно, программное обеспечение доступно «по воздуху» в приложении «Настройки» («Основные» > «Обновление ПО»).