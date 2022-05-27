В МТС стартовала акция «Аксессуары +». С ее помощью вы сможете приобрести полезные аксессуары для мобильных устройств и гаджетов со скидкой до 20%. Предложение доступно только для абонентов МТС.

В акции «Аксессуары +» принимают участие зарядные устройства, чехлы для смартфонов и планшетов, защитные стекла, карты памяти, наушники, ремешки для смарт-часов и многое другое. Сэкономить можно как при покупке единым платежом, так и в рассрочку на 7 или 12 месяцев.

Чтобы воспользоваться скидкой в рамках акции «Аксессуары +» необходимо приобрести планшет, смартфон или другое устройство (гаджет) единовременным платежом или в рассрочку на 7/12 месяцев в рамках следующих рекламных акций: «Вам бонус», «Время покупать», «Всё и сразу!», «Забота о близких», «Самым любимым!», «Всегда вместе!», «Смарт-устройства», «Промокод для смарт-устройств», «Ещё выгоднее» или «Удачная покупка!».

С полным списком товаров, на которые в рамках акции «Аксессуары +» распространяется скидка, можно ознакомиться на странице интернет-магазина.