Представлено "умное" кольцо Gucci

Люксовый модный бренд Gucci совместно с финским стартапом Oura Health представил умное кольцо Gucci x Oura Ring.

Кольцо Gucci x Oura Ring весом в 4 грамма с защитой от воды выполнено из титана с узором из 18-каратного желтого золота. На внутренней стороне гаджета расположены датчики, позволяющие отслеживать пульс, температуру, частоту дыхания, режим сна, уровень стресса, и так далее. Информация отображается в мобильном приложении Oura, пользователи могут изучить статистику, получить персональные рекомендации, саундтреки для лучшего сна и медитаций.

Gucci x Oura Ring предлагается в розничных магазинах Gucci по всему миру онлайн на сайте Gucci по цене 950 долларов. В стоимость входит пожизненная подписка на сервисы Oura.