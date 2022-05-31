В МТС начались продажи умных колонок Яндекс.Станция 2

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи умных колонок Яндекс.Станция 2. Второе поколение популярного устройства получило поддержку протокола Zigbee и может улучшать качество звука подстраиваясь под помещение. Новинка доступна по цене от 67 рублей в месяц.

Яндекс.Станция 2 – это умная колонка с голосовым помощником Алисой. Она обучена множеству полезных умений и навыков. С ее помощью вы сможете слушать музыку, подкасты и сказки, осуществлять поиск информации в интернете и даже управлять устройствами умного дома. Кроме того, Алиса всегда готова поддержать разговор практически на любую тему.

Высокое качество звука в колонке обеспечивает высокотехнологичная акустическая система на основе двух динамиков с общей мощностью 30 Вт. Специальная апериодическая решетка защишает звук от искажений при воспроизведении. А впервые реализованная в колонках Яндекс технология room correction подстраивает звук под размеры и форму помещения, чтобы добиться наилучшего звучания.

Модель поддерживает несколько видов беспроводной связи, включая Wi-Fi, Bluetooth и Zigbee. Благодаря им Яндекс.Станции 2 не нужны провода, чтобы слушать любимые треки или подкасты. Протокол Zigbee же и вовсе открывает новые возможности для управления умным домом: он не требует больших энергозатрат и обеспечивает обмен данными с другими устройствами и датчиками напрямую, без подключения к интернету. Все датчики с поддержкой ZigBee настраиваются сразу через колонку – не нужно создавать личный кабинет отдельно в приложении производителя.

В рамках акции «Для всех» умную колонку Яндекс.Станция 2 можно приобрести за 699 рублей. Для этого не нужно быть абонентом МТС.

При подключении к сети МТС и заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи в рамках акции «Смарт-устройства» гаджет можно оформить и в рассрочку. При покупке в рассрочку на 7 месяцев ежемесячный платеж составит 117 рублей, а на год – 67 рублей.