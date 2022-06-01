Xiaomi представила новые 4К-телевизоры

Xiaomi представила линейку телевизоров F2. В серию Xiaomi TV F2 вошли три модели — с экранами диагональю 43, 50 и 55 дюймов.

Главной особенностью Xiaomi TV F2 является встроенная поддержка Amazon Fire TV. Само собой, обеспечивается доступ и к Amazon Prime Video, и к фирменному голосовому помощнику Alexa. В телевизорах используются экраны с разрешением 4К, поддержкой технологии MEMC и охватом 90% цветового пространства DCI-P3.

Аудиоподсистема — с двумя громкоговорителями суммарной мощностью 24 Вт, а также поддержкой Dolby Audio и DTS-HD. В основе аппаратной платформы Xiaomi TV F2 находится SoC MediaTek MT9020 с четырёхъядерным CPU Arm Cortex-A55. Объём оперативной памяти составил 2 ГБ, встроенной флеш-памяти — 16 ГБ. Также есть адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, четыре порта HDMI и один разъём RJ-45.

Стоимость новинок в Европе (в Германии) такова: модель с экраном 43 дюйма — 400 евро, 50 дюймов — 450 евро, 55 дюймов — 500 евро.