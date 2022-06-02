МТС запустил новый тариф «Безлимитище Х» и обновил линейку «Супер»

МТС существенно модифицировал популярную линейку «Супер» и «Безлимитище» и предлагаем абонентам, исходя из потребностей, выбрать тариф с безлимитами гигабайт и минут. Кроме того, для новичков предусмотрена скидка на абонплату, а также 3 месяца бесплатной подписки «МТС Премиум».
В линейке «Супер» появилось четыре новых тарифа: «Супер 1», «Супер 5», «Супер 20» и «Супер 30» с пакетом интернета на неограниченной скорости, который соответсвует цифре в названии — 1, 5, 20 и 30 гигабайт соответственно. При этом, израсходовав основной трафик, абонент получает возможность пользоваться безлимитным по объему интернетом на скорости до 256 кбит/сек. Это позволит быть всегда на связи и не переплачивать за перерасход трафика.
Также в рамках тарифа «Супер 30» включен безлимит звонков во все сети страны, а в «Супер 5» и «Супер 20» — безлимит минут внутри сети МТС.
Линейка «Супер»
|
|
Супер 1
|
Супер 5
|
Супер 20
|
Супер 30
|
Пакет интернета без ограничения скорости
|
1 ГБ
|
5 ГБ
|
20 ГБ
|
30 ГБ
|
Интернет после расходования пакета интернета на неограниченной скорости
|
Безлимит на скорости до 256 кбит/сек
|
Количество минут для звонков в сети МТС
|
200
|
Безлимит
|
Безлимит
|
Безлимит
|
Количество минут для звонков во все сети
|
—
|
100
|
400
|
Безлимит
|
Ежемесячная абонентская плата
|
12,90
|
17,90
|
24,90
|
34,90
|
Ежемесячная абонентская плата для новых абонентов, первые 360 дней
|
9,90
|
12,90
|
19,90
|
25,90
|
Бонус для новых абонентов
|
−
|
−
|
−
|
Подписка «МТС Премиум» за 0 руб на 3 мес.
Также МТС запустил новый тариф «Безлимитище Х», который стал преемником легендарного «Безлимитище+». В ежемесячную абонплату входят безлимит мобильного интернета и 600 минут исходящих звонков во все сети Беларуси — это на 200 минут больше, чем в прежней версии тарифа. Если же нужен безлимит звонков, его можно дополнительно подключить за 9 рублей в месяц.
Безлимитище Х
|
Пакет интернета без ограничения скорости
|
Безлимит
+ 100 МБ в режиме модема в сутки бесплатно (далее — 0,60 руб/сут)
|
Пакет минут во все сети
|
600
|
Ежемесячная абонентская плата
|
29,90
|
Ежемесячная абонентская плата для новых абонентов, первые 360 дней
|
19,90
|
Бонус для новый абонентов
|
Подписка «МТС Премиум» за 0 руб. на 3 мес.
Информируем, что тарифы линейки «Супер» («Супер», «Супер Go», «Супер 10», «Супер Голос», «Супер 25» и «Супер max 50») и «Безлимитище+» переходят в архив. При этом обслуживание действующих абонентов продолжится на прежних условиях.
Подробнее о тарифах — здесь.
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