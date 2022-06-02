МТС запустил новый тариф «Безлимитище Х» и обновил линейку «Супер»

МТС существенно модифицировал популярную линейку «Супер» и «Безлимитище» и предлагаем абонентам, исходя из потребностей, выбрать тариф с безлимитами гигабайт и минут. Кроме того, для новичков предусмотрена скидка на абонплату, а также 3 месяца бесплатной подписки «МТС Премиум».

В линейке «Супер» появилось четыре новых тарифа: «Супер 1», «Супер 5», «Супер 20» и «Супер 30» с пакетом интернета на неограниченной скорости, который соответсвует цифре в названии — 1, 5, 20 и 30 гигабайт соответственно. При этом, израсходовав основной трафик, абонент получает возможность пользоваться безлимитным по объему интернетом на скорости до 256 кбит/сек. Это позволит быть всегда на связи и не переплачивать за перерасход трафика.

Также в рамках тарифа «Супер 30» включен безлимит звонков во все сети страны, а в «Супер 5» и «Супер 20» — безлимит минут внутри сети МТС.

Линейка «Супер»

 

Супер 1

Супер 5

Супер 20

Супер 30

Пакет интернета без ограничения скорости

1 ГБ

 

5 ГБ

 

20 ГБ

 

30 ГБ

 

Интернет после расходования пакета интернета на неограниченной скорости

Безлимит на скорости до 256 кбит/сек

Количество минут для звонков в сети МТС

 

200

 

Безлимит

 

Безлимит

 

Безлимит

 

Количество минут для звонков во все сети

100

400

Безлимит

Ежемесячная абонентская плата

 

12,90

 

17,90

 

24,90

 

34,90

 

Ежемесячная абонентская плата для новых абонентов, первые 360 дней

9,90

12,90

19,90

25,90

Бонус для новых абонентов

Подписка «МТС Премиум» за 0 руб на 3 мес.

Также МТС запустил новый тариф «Безлимитище Х», который стал преемником легендарного «Безлимитище+». В ежемесячную абонплату входят безлимит мобильного интернета и 600 минут исходящих звонков во все сети Беларуси — это на 200 минут больше, чем в прежней версии тарифа. Если же нужен безлимит звонков, его можно дополнительно подключить за 9 рублей в месяц.

Безлимитище Х 

Пакет интернета без ограничения скорости

Безлимит

+ 100 МБ в режиме модема в сутки бесплатно (далее — 0,60 руб/сут)

Пакет минут во все сети

600

Ежемесячная абонентская плата

29,90

Ежемесячная абонентская плата для новых абонентов, первые 360 дней

19,90

Бонус для новый абонентов

Подписка «МТС Премиум» за 0 руб. на 3 мес.

Информируем, что тарифы линейки «Супер» («Супер», «Супер Go», «Супер 10», «Супер Голос», «Супер 25» и «Супер max 50») и «Безлимитище+» переходят в архив. При этом обслуживание действующих абонентов продолжится на прежних условиях.

Подробнее о тарифах — здесь.

 

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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