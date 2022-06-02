МТС запустил новый тариф «Безлимитище Х» и обновил линейку «Супер»

МТС существенно модифицировал популярную линейку «Супер» и «Безлимитище» и предлагаем абонентам, исходя из потребностей, выбрать тариф с безлимитами гигабайт и минут. Кроме того, для новичков предусмотрена скидка на абонплату, а также 3 месяца бесплатной подписки «МТС Премиум».

В линейке «Супер» появилось четыре новых тарифа: «Супер 1», «Супер 5», «Супер 20» и «Супер 30» с пакетом интернета на неограниченной скорости, который соответсвует цифре в названии — 1, 5, 20 и 30 гигабайт соответственно. При этом, израсходовав основной трафик, абонент получает возможность пользоваться безлимитным по объему интернетом на скорости до 256 кбит/сек. Это позволит быть всегда на связи и не переплачивать за перерасход трафика.

Также в рамках тарифа «Супер 30» включен безлимит звонков во все сети страны, а в «Супер 5» и «Супер 20» — безлимит минут внутри сети МТС.

Линейка «Супер»

Супер 1 Супер 5 Супер 20 Супер 30 Пакет интернета без ограничения скорости 1 ГБ 5 ГБ 20 ГБ 30 ГБ Интернет после расходования пакета интернета на неограниченной скорости Безлимит на скорости до 256 кбит/сек Количество минут для звонков в сети МТС 200 Безлимит Безлимит Безлимит Количество минут для звонков во все сети — 100 400 Безлимит Ежемесячная абонентская плата 12,90 17,90 24,90 34,90 Ежемесячная абонентская плата для новых абонентов, первые 360 дней 9,90 12,90 19,90 25,90 Бонус для новых абонентов − − − Подписка «МТС Премиум» за 0 руб на 3 мес.

Также МТС запустил новый тариф «Безлимитище Х», который стал преемником легендарного «Безлимитище+». В ежемесячную абонплату входят безлимит мобильного интернета и 600 минут исходящих звонков во все сети Беларуси — это на 200 минут больше, чем в прежней версии тарифа. Если же нужен безлимит звонков, его можно дополнительно подключить за 9 рублей в месяц.

Безлимитище Х

Пакет интернета без ограничения скорости Безлимит + 100 МБ в режиме модема в сутки бесплатно (далее — 0,60 руб/сут) Пакет минут во все сети 600 Ежемесячная абонентская плата 29,90 Ежемесячная абонентская плата для новых абонентов, первые 360 дней 19,90 Бонус для новый абонентов Подписка «МТС Премиум» за 0 руб. на 3 мес.

Информируем, что тарифы линейки «Супер» («Супер», «Супер Go», «Супер 10», «Супер Голос», «Супер 25» и «Супер max 50») и «Безлимитище+» переходят в архив. При этом обслуживание действующих абонентов продолжится на прежних условиях.

Подробнее о тарифах — здесь.