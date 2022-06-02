Фриланс-биржа Upwork прекратит работу в Беларуси и России

Крупнейшая фриланс-биржа Upwork забанила пользователей из Беларуси и России. 1 июня пользователи из этих стран получили на почту прощальное письмо, в котором им предлагается переехать в другую страну, чтобы вернуть доступ к платформе.

Если вы переедете в другой регион, где мы работаем, мы будем рады рассмотреть вашу учетную запись на предмет восстановления, — сообщается в письме.

Компания также сообщила российским и белорусским клиентам, что сервис принимает все меры для обеспечения «неизменной репутации», которую они создали на их платформе.