Фриланс-биржа Upwork прекратит работу в Беларуси и России

Крупнейшая фриланс-биржа Upwork забанила пользователей из Беларуси и России. 1 июня пользователи из этих стран получили на почту прощальное письмо, в котором им предлагается переехать в другую страну, чтобы вернуть доступ к платформе.

Если вы переедете в другой регион, где мы работаем, мы будем рады рассмотреть вашу учетную запись на предмет восстановления, — сообщается в письме.

Компания также сообщила российским и белорусским клиентам, что сервис принимает все меры для обеспечения «неизменной репутации», которую они создали на их платформе.

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

 