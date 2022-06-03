МТС представил тариф #Супер20МТС для новичков

МТС исполняется 20 лет. Специально к юбилею компания запускает тариф «#Супер20МТС» для новых абонентов с безлимитными звонками и 40 ГБ неограниченного интернета за 19,90 рубля в месяц.

В абонентскую плату специального тарифа «#Супер20МТС» включены безлимит исходящих звонков во все сети внутри страны, 40 ГБ мобильного интернета без ограничений скорости и постоянный доступ в Сеть на скорости до 256 кбит/сек по истечению включенного пакета трафика.

Первые 360 дней после подключения тарифа «#Супер20МТС» абонентская плата составит 19,90 рубля. Далее — 24,90 рубля в месяц. Подключиться на тариф «#Супер20МТС» можно будет только по 31 июля 2022 года.

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