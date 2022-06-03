Опубликована программа конференции Career Day

4 июня (суббота) в отеле Victoria Olimp (пр. Победителей, 103) состоится бесплатная конференция Career Day 2022. Мероприятие будет организовано в офлайн- и онлайн-режимах. На мероприятии выступят эксперты в области IT из разных стран: Беларусь, США, Эстония. И разных компаний: ОАО «Пеленг», Andersen, Orion Innovation и др.

Выступления спикеров:

10:30 - 11:00 Андрей Солнцев, разработчик в компании Codeborne (Эстония). Автор фреймворка Selenide, организатор таллиннского Devclub, частый докладчик на конференциях. Ярый приверженец экстремального программирования, автоматических тестов, парного программирования и чистого кода.

"Пацан накодил - пацан протестил"

Покажу, как разработчики в Codeborne сами пишут и код, и тесты – и счастливы.

11:00 - 11:30 Евгений Карандасов, старший инженер по обеспечению качества, "Тинькофф". С самого начала карьеры работает в сфере качества данных. Прошел путь от специалиста по качеству данных до зам. начальника отдела. Затем переключился на выстраивание качественных потоков данных внутри компании: строил BPMN-схемы процессов, проводил их аудит, предлагал улучшения. В "Тинькофф" работает 5 лет в управлении хранилищ данных и отчетности, занимается автоматизацией тестирования.

Карьера в QA. Почему она не уступает DEV. Как развивались QA в моей команде

Расскажем, почему QA не менее интересное направление, чем Dev, что нужно для развития карьеры в этой профессии, какие заблуждения, связанные с QA, существуют, и почему они таковыми являются.

11:30 - 12:00 Павел Вейник, разработчик с 20-летним стажем, прошел карьерный путь от джуниора до CTO, сейчас играет роль Solution Architect. С 2008 по 2018 г. обучал программированию с нуля, с 2019 обучает техлидов и архитекторов. Область интересов – Solution Architecture, Enterpise Architecture.

Куда расти сеньору?

1. С какой целью вообще сеньору еще куда-то расти?

2. Классическая развилка роста: менеджмент vs техника

3. Рост в технику и влияние коммуникативных навыков

4. Источники и способ роста для высококвалифицированного Software Engineer

12:00 - 12:30 Алексей Ткаченко, начальник отдела программирования наземных систем НКУ "Космос", ОАО "Пеленг".

Тестирование по-космически

Когда говорят о чём-то очень сложном и непонятном, часто называют это «Rocket Science». Но и в космосе тестирование остаётся важным и необходимым действием.

Спикер расскажет о том, как это работает, какие особенности имеет по сравнению с привычным тестированием и почему не так уж и страшно, когда в это погружаешься.

12:30 - 13:00

Нетворкинг (перерыв)

13:00 - 13:30 Александр Ганюхин, старший разработчик ПО, Orion Innovation. Работает программистом C++ более 11 лет, по большей части в таких сферах, как сотовая связь, автомобильная индустрии и СКУД. Увлечён метапрограммированием и разработкой инструментов на C++.

Обзорная экскурсия по С++20

В докладе разберём главные особенности и посмотрим на возможные варианты использования основных изменений, привносимых C++20: концептах, корутинах, constexpr, модулях, spaceship-операторе, диапазонах и некоторых других.

13:30 - 14:00 Леонид Новиков, Senior Java Developer, TangoMe. 5 лет назад сменил должность инженера по продажам на Junior Java Developer. Является основателем стартапа t.me/tabierBot.

Инструменты для контроля надежности Java-приложения

Для того, чтобы в любой момент времени быть уверенным, что наше приложение работает и правильно отвечает на запросы пользователей, существуют специальные программы. О них мы и побеседуем.

14:00 - 14:30 Виталий Бирченко, ведущий бизнес-аналитик в домене HealthCare, компания Andersen. Эксперт предметной области по проектам в сфере медицины, слушатель курса "Healthcare IT Foundations" в Carnegie Mellon University (США), работал в доменах FinTech и Logistics (Maritime Traffic).

Варианты развития карьеры БА. Эксперт предметной области (ЭПО)

Одним из вариантов развития карьеры БА является рост в ЭПО. ЭПО подразумевает глубокое изучение домена, которого достаточно для самостоятельного выполнения проектов различного уровня сложности силами БА без привлечения посторонних консультантов. В рамках доклада я постараюсь ознакомить Вас с вариантами роста в ЭПО, а также с преимуществами и трудностями, которые связаны с развитием в указанном направлении.

14:30 - 15:00 Андрей Добыш, Senior iOS Developer, Godel Technologies Europe.

Создание рекламных роликов на iOS-устройстве без сервера

Создаем HQ-видео на iOS-устройстве из шаблона Adobe After Effects при помощи библиотеки Lottie. Быстро и без сервера. Разбор возможностей кастомизации.

15:00 - 15:30 Андрей Сундуков, общий стаж в IT более 13 лет на позициях от сисадмина и инженера техподдержки до сооснователя IT-стартапа. В настоящий момент Senior SRE Engineer в фармацевтической компании Natera (США). Преподает Java Multithreading, Databases, Clean Code, Networks.

Внедряем Checkstyle & SonarQube в старый легаси-проект

Расскажу о том, как мы внедряли Checkstyle и SonarQube в легаси-проект, который не имеет отдельных мейнтенеров, зато имеет 10+ коммитящих туда команд, под 40 модулей и 15-летний код. И что из этого получилось.

Вход на мероприятие бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Количество мест ограничено. И не забудьте подписаться на Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости о мероприятии.