МТС представил свою экосистему на выставке ТИБО-2022

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС представил на выставке «ТИБО-2022» свою разнообразную экосистему сервисов, которые удобны и полезны как массовому рынку, так и бизнесу. Кроме современных коммерческих решений, «умных» технологий и FinTech-инструментов на стенде компании представлены и важные социальные проекты на тему безопасного поведения детей в интернете.

МТС Cloud

«Облачное» подразделение МТС Cloud предоставляет услугу переноса IT-инфраструктуры на виртуальные серверы по модели IaaS (инфраструктура как сервис), что позволяет компаниям экономить на обновлении «железа». Для современных бизнесов предусмотрено объектное хранилище S3, которое позволяет хранить и управлять огромными объемами объектной информации любого формата и назначения — от статических объектов WEB приложений до бэкапов. Дополнительно доступна услуга резервного копирования (BaaS) и аварийного восстановления (DRaaS) данных, с помощью которых можно восстанавливать как всю виртуальную машину, так и отдельные файлы.

Получить доступ к данным клиенты могут через высокоскоростной защищенный канал связи, построенный на основе технологий itVPN и belVPNgate. Он надежно предотвращает утечки передаваемой информации с помощью алгоритмов шифрования, сертифицированных в Беларуси. МТС Cloud также объединяет офисы, филиалы и дата-центры заказчиков в единую сеть по технологии SD-WAN, которая представляет собой альтернативу классическому VPN для бизнеса и дает возможность быстро подключать/отключать удаленные рабочие места независимо от провайдера и типа доступа в интернет. Для защиты IT-инфраструктуры от сложных угроз имеются также «облачные» пакеты Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) и Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR).

VoLTE

Технология VoLTE (Voice over LTE), возможности которой продемонстрированы на выставке, позволяет совершать и принимать голосовые вызовы через сеть LTE: соединение с абонентом происходит практически мгновенно, а во время голосовых вызовов можно продолжать пользоваться высокоскоростным мобильным 4G-интернетом. Запуск VoLTE в Беларуси стал возможен благодаря внедрению в МТС нового ядра сети IMS (IP Multimedia Subsystem).

Кейсы 5G

На выставке продемонстрированы уже реализованные проекты с использованием технологии 5G от российского центра инноваций MTS StartUp Hub. Один из наиболее интересных стартап-кейсов — зарядная станция Touch для электромобилей, которая с помощью технологии 5G позволяет быстро обновлять ПО бортовых систем автомобиля и передавать накопленные данные в центр обработки информации. Отдельного внимания заслуживает робот-штабелер от компании RoboCV, предназначенный для автоматизации работы складов. Разработка включает в себя автопилот, системы безопасности и алгоритмы взаимодействия с другой техникой. Умная машина использует 5G для более стабильной связи, повышения точности и эффективности и исключения внештатных ситуаций.

На стенде стартапов присутствует также система мониторинга транспортировки грузов через трекеры Moeco. Задействованные в ней датчики предают данные через сеть 5G, информируя о локации и фиксируя полученные удары. Дальность связи составляет 20 км, а максимальная емкость обслуживаемых устройств — 50 тыс. единиц. Посетители выставки могут ознакомиться и с наработками использования 5G в сфере виртуальной реальности, включая VR для обучения при создании образовательных курсов и игровые технологии VR/AR.

Big Data

МТС представил продукт для бизнеса на основе больших данных — тариф BIG DATA. Он позволяет проверять платежеспособность клиентов-физических лиц и достоверность предоставляемой ими информации о себе с помощью данных мобильного оператора. Услуга дает оценку вероятности дефолта потенциального клиента, анализируя историю платежей по всем абонентским номерам, зарегистрированных на нем, чтобы помочь уберечься от мошенников и потенциальных неплательщиков. Предложение рассчитано в первую очередь на ретейл, банки и госорганы.

Еще один пример использования Big Data — таргетированные SMS-рассылки для качественного расширения целевой аудитории. Рассылка проводится абонентам МТС, выразившим согласие на получение рекламы от третьих лиц и соответствующим критериям заказчика. Наиболее типовыми критериями отбора целевой аудитории являются пол, возраст, геолокация, модель и ОС абонентского устройства. При этом компания МТС готова при необходимости прорабатывать возможность сегментации по нетиповым критериям.

Интерактивные опросы

Посетители выставки одними из первых ознакомились с возможностями новой, пока пилотной, платформы МТС для создания интерактивных опросов. С ее помощью компании смогут проводить маркетинговые онлайн-исследования, используя web-интерфейс и несколько каналов связи со своей аудиторией. Вести коммуникацию с респондентами можно с помощью Viber, SMS, IVR или e-mail. После запуска исследования его потенциальные участники получают сообщение c приглашением пройти опрос. Результаты исследования предоставляются в виде наглядных графиков и диаграмм, а финальный отчет можно выгрузить в формате Excel.

Если клиентам МТС будет интересен проект, его запуск не заставит себя ждать. В этом случае бизнес получит возможность изучать отношение клиентов к предлагаемым продуктам и услугам, увеличивать продажи, а также измерять уровень удовлетворенности сотрудников, не применяя привычные способы проведения маркетинговых исследований.

МТС Деньги

В этом году МТС расширяет спектр финансовых сервисов. Так, в сервисе МТС Деньги появилась услуга «МаниБокс», с помощью которой можно проводить операции с электронными деньгами с отсрочкой платежа. Клиенту доступно быстрое online-подключение услуги через сервис МТС Деньги, возможность оплаты товаров, работ и услуг с отсрочкой платежа, снятия наличных и погашение задолженности в любой момент.

Также стал возможен прием платежей со счета мобильного телефона МТС. Это наличие платежного API для встраивания на сайтах и в приложениях партнеров, удобное и безопасное подключение, никаких сложных реквизитов для совершения платежа.

С помощью программы «Моцная картка» можно накапливать баллы лояльности за обычные платежи по банковским картам и обменивать их на сайте программы лояльности bestcard.by на пополнение баланса МТС.

«МТС Деньги» — это новые возможности для бизнеса: партнеры могут размещать online-сервисы на цифровых площадках МТС, открытых для 5 млн 700 тыс абонентов.

Виртуальная АТС

«Виртуальная АТС» — сервис, позволяющий организовать телефонию для бизнеса с объединением стационарных и мобильных телефонов в «облаке» МТС. Решение помогает организовать полноценный кол-центр с единым многоканальным номером, настроить IVR-меню и распределить вызовы между сотрудниками по заданным правилам. Сервис имеет встроенную интеграцию с CRM-системами «Битрикс24» и amoCRM, а также позволяет провести интеграцию по API с любой CRM-системой клиента. Доступны функции записи разговора, уведомления по e-mail и Telegram о пропущенных звонках, статистики поступающих звонков, настройки рабочего времени, организации конференций между сотрудниками и присвоения коротких номеров сотрудникам внутри АТС.

NB-IoT

МТС продолжает развивать в Беларуси сеть NB-IoT — это стандарт мобильной связи для работы устройств из сферы «интернета вещей». Среди них — «умные» счетчики по учету газа, воды и электроэнергии. Сетью NB-IoT от МТС охвачены все города Беларуси с населением более 50 тысяч человек, также расширяется площадь покрытия в сельской местности. На основе технологии NB-IoT успешно работают совместные проекты в сфере ЖКХ, промышленности и охранных систем.

МТС Коммуникатор

Услуга «МТС Коммуникатор» предоставляет бизнесу возможность проводить персонализированные рассылки во все сети Беларуси и других стран. Отправка сообщений доступна через SMS или Viber. С помощью этого сервиса компании могут информировать своих клиентов о проходящих акциях, присылать важные уведомления или делиться новостями.

Электронная цифровая подпись

Сервисы, предоставляемые МТС, также помогают сократить расходы на бумажное делопроизводство и упростить процесс документооборота. «МТС ID» позволяет использовать мобильный телефон для заверения документов с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), которая размещается на SIM-карте МТС и имеет полную юридическую силу в Беларуси. Услуга «МТС SmartDoc» дает возможность визировать ЭЦП неограниченное количество файлов любого формата, доставлять их адресату по e-mail или УНП с подтверждением, а также хранить входящие и исходящие сообщения. Оба сервиса существенно экономят время за счет эффективного обмена документами.

МТС за безопасность детей в интернете

МТС не первый год уделяет большое внимание безопасности детей в интернете, в том числе проблеме кибербуллинга — травле в Сети. На КСО-стенде компании на «ТИБО-2022» посетители выставки могут пройти интерактивную интернет-игру по кибербезапасности и получить воркбук