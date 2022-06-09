Meta прекратила разработку смарт-часов

Meta Platforms, родительская компания социальной сети Facebook, приостановила разработку смарт-часов с двумя камерами, призванных составить конкуренцию Apple Watch. Об этом сообщил ресурс Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
Главным отличием новинки от присутствующих на рынке смарт-часов является наличие двух камер. Согласно изображениям и видео прототипа, имеющимся у ресурса Bloomberg, одна камера размещена под дисплеем, а другая на задней панели устройства. Для съёмки с помощью тыльной камеры нужно было отделять смарт-часы от ремешка. По словам источника, наличие тыльной камеры вызвало проблемы с реализацией функции перевода нервных сигналов с запястья в цифровые команды, основанной на электромиографии (ЭМГ). Эта технология, разработкой которой занимается подразделение Reality Labs, будет использоваться вместе с гарнитурой дополненной реальности и найдёт применение в метавселенной.
Спецификации смарт-часов также включают модули Wi-Fi, GPS и поддержку сотовой связи с использованием карты eSIM. Продолжительность автономной работы носимого устройства должна была составлять до 18 часов. Как ожидалось, смарт-часы Meta* должны были появиться на рынке весной 2023 года по ориентировочной цене $349. Однако, как сообщает источник, на этой неделе сотрудников подразделения, занимавшегося их разработкой смарт-часов, известили о прекращении проекта. Вместе с тем по данным Bloomberg компания продолжает работать над другими типами носимых устройств.
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