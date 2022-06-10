Телевизоры Samsung будут способны заменить Xbox

Компания Microsoft представила некоторые новые продукты, связанные со своим игровым направлением. В частности, анонсировала выход приложения Xbox на умных телевизорах Samsung 2022 модельного года.

Приложение позволит телевизорам запускать игры с облачного сервиса Xbox. Проще говоря, владельцам таких телевизоров можно и не покупать консоль, если их устраивает набор игр, доступных в облаке Xbox. Кроме того, Microsoft как раз работает над облачной приставкой Keystone, которая будет выполнять ровно ту же функцию, и получается, что телевизоры Samsung смогут делать то же самое без такой приставки.

Итак, на телевизорах Samsung будет доступна библиотека Game Pass и Fortnite. Только тут стоит оговорить, что наборы игр в обычном Game Pass и облачном немного различаются.

Приложение Xbox станет доступно на телевизорах Samsung уже 30 июня. Список поддерживаемых телевизоров Microsoft пока не опубликовала.

Также Microsoft представила функцию, информация о которой появилась на днях. Речь о демоверсиях игр в рамках подписки Game Pass, как это сделано у Sony в её новом PS Plus. Подробностей пока нет, но на днях источник говорил, что акцент будет сделан на инди-играх.