Apple назвали большой угрозой для Microsoft

На днях Apple представила процессор нового поколения – M2, который дебютирует в новых MacBook Air и 13" MacBook Pro. Ожидается, что это станет еще одним толчком наращивания доли на рынке устройств Apple, считает аналитик исследовательской компании Gartner в области технологий Микако Китагава.

Стоит отметить, что доля Apple в мировых поставках ПК за 2021 была 7.9%. Microsoft остается лидером рынка с долей 81.8%. По прогнозам аналитиков Gartner, к 2026 доля Apple будет составлять 10.7%, а доля Microsoft снизится до 80.5%.

Вместе с тем в Gartner заявили, что в ближайшие несколько недель аналитическое агентство сделает новый прогноз, в котором, скорее всего, показатели Apple будут лучше, а Microsoft – хуже.

CNBC отмечает, что складывающаяся на рынке ситуация будет иметь для Microsoft серьезные последствия. Кроме потери клиентов компания может потерять контроль над ценообразованием на рынке.

Сейчас доля MacBook растет преимущественно за счет домашних пользователей. Корпоративные клиенты по-прежнему предпочитают Microsoft. Однако, как утверждает CNBC, вскоре после того, как пользователи распробуют преимущества MacBook дома, они начнут активно переходить на них и в офисах.